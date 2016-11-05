"Финикс" с украинцем Лэнем обыграл в овертайме "Нью-Орлеан" в самом результативном матче дня НБА

Команда украинского легионера Алексея Лэня "Финикс Санс" обыграла "Нью-Орлеан" в самом результативной матче дня Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на субботу, сообщает официальный сайт лиги.

Игра завершилась со счетом 112:111.

Игра прошла в абсолютно равной борьбе, где преимущество одной из команд не достигало более 5 очков. А в овертайме "солнечные" оказались удачливее, выиграв со счетом 10:9. Лэнь провел на площадке 15 минут 47 секунд набрал 4 очка и сделал 10 подборов.

Эта победа стала 2-й для "Финикса" в новом сезоне при 4 поражениях.

Нью-Орлеан – Финикс 111:112 OT (29:30, 32:28, 18:23, 23:21, 9:10)

Нью-Орлеан: Дэвис (22 + 11 подборов + 4 блок-шота), Джонс (19 + 7 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Мур (16), Гэллоуэй (14), Фрэйзер (13),Хилд (10), Стивенсон (10 + 7 передач), Хилл (7), Ашик (0 + 11 подборов)

Финикс: Букер (38 + 6 потерь), Уоррен (18), Бледсоу (17 + 7 подборов), Чендлер (12 + 18 подборов), Найт (10), Дадли (5). Такер (4 + 7 подборов), Лень (4 + 10 подборов), Барбоза (2), Крисс (2)

Вашингтон – Атланта 95:92 (19:19, 29:16, 23:28, 24:29)

Вашингтон: Бил (28), Уолл (21 + 10 подборов), М-ф Моррис (18 + 9 подборов), Гортат (12 + 15 подборов), Портер (8)

Атланта: Шредер (20), Ховард (20 + 12 подборов), Миллсэп (16), Хардуэй (10), Мускала (10)

Торонто – Майами 96:87 (25:27, 27:19, 23:26, 21:15)

Торонто: ДеРозан (34), Росс (20), Лоури (13), Сиакам (8), Валанчюнас (5 + 11 подборов)

Майами: Уайтсайд (21 + 16 подборов), Драгич (17), Джонсон (16), Уинслоу (13), Джонсон (11)

Бруклин – Шарлотт 95:99 (23:23, 27:20, 20:30, 25:26)

Бруклин: Килпатрик (19), Лопес (18), Богданович (14), Букер (12 + 13 подборов), Холлис-Джефферсон (11)

Шарлотт: Уокер (30), Батюм (18), Хоуз (13), Зеллер (10), Камински (8), Кидд-Гилкрист (6 + 10)

Чикаго – Нью-Йорк 104:117 (23:32, 34:24, 24:28, 23:33)

Чикаго: Уэйд (35 + 10 подборов), Батлер (26), Миротич (14), Гибсон (8), Макдермотт (6)

Нью-Йорк: Порзингис (27), Энтони (25), Ли (17), Ноа (16), Роуз (15 + 11 передач)

Мемфис – Клипперс 88:99 (20:23, 15:30, 22:23, 31:23)

Мемфис: Конли (30 + 10 передач), Марк Газоль (21), Рэндолф (15 + 9 подборов),Эннис (9 + 11 подборов), Картер (5)

Клипперс: Пол (27 + 11 передач), Гриффин (14 + 10 подборов), Редик (12), Спейтс (9), Фелтон (8), Риверс (8), Джордан (6 + 21 подбор)

Даллас – Портленд 95:105 (26:26, 26:29, 24:24, 19:26)

Даллас: Бареа (23), Барнс (17 + 10 подборов), Уильямс (12), Сет Карри (8), Межри (8)

Портленд: Лиллард (42), Пламли (19), Амину (12 + 10 подборов), Макколлум (9), Харклесс (9)

Юта – Сан-Антонио 86:100 (17:27, 24:26, 25:29, 20:18)

Юта: Худ (18), Джонсон (14), Джордж Хилл (13), Экзам (7), Мак (7), Инглс (7)

Сан-Антонио: Ленард (29 + 11 подборов), Олдридж (19), Миллс (16), Джинобили (9), По Газоль (8)

Лейкерс – Голден Стэйт 117:97 (24:15, 41:34, 28:33, 24:15)

Лейкерс: Рэндл (20 + 14 подборов), Уильямс (20), Расселл (17), Янг (12), Ингрэм (12), Нэнс (12)

Голден Стэйт: Дюрант (27), Грин (16), Карри (13 + 11 передач), Ливингстон (11), Луни (11), Томпсон (10)