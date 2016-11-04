ФИБА допустила американскую баскетболистку Мосс к матчам за сборную Украины

Международная федерация баскетбольных ассоциаций (ФИБА) накануне допустила американскую баскетболистку Д'Андру Мосс в состав сборной Украины, сообщает официальный сайт ФБУ.

ФИБА утвердил 28 октября список сборной Украины на матчи квалификации чемпионата Европы против сборных Германии и Сербии. Но в этом списке значились 23 фамилии, Д'Андри Мосс среди них не было. Относительно этого игрока ФИБА запросил дополнительные документы, которые сразу же были предоставлены украинской стороной. Накануне менеджер сборных команд Украины Наталья Жержерунова написала письмо в ФИБА с просьбой предоставить официальный ответ относительно принадлежности Д'Андри Мосс к национальной сборной, поскольку ФБУ выполнила все запросы ФИБА и вовремя предоставила все документы.

"Было определенное волнение. Ведь время, которое остается до начала матча с Германией, стремительно тает. И если бы со стороны ФИБА появился бы еще один запрос на любой документ, мы могли бы просто не дождаться вердикта Международной федерации. Когда игрока натурализуют, проводится его тщательная проверка. Может в юности он играл за какую-нибудь сборную, а мы об этом не знаем? ФИБА все это проверяет и выносит решение, опираясь на документы. Из отдела лицензирования и допуска игроков к соревнованиям ФИБА 3 ноября поступило официальное письмо утвержденных игроков для участия в квалификационном матче чемпионата Европы-2017 Украина – Германия. Уже в нем была указана фамилия Д'Андри Мосс", - отметила Жержерунова.

Таким образом, 19 ноября в Одессе состоится дебют этого игрока в составе сборной Украины в квалификационном матче женского Евробаскета-2017 против команды Германии.