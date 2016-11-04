"Кливленд" обыграл "Бостон" в самом результативном матче дня НБА

В Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на пятницу самым результативным оказался матч между "Кливленд Кавальерс" и "Бостон Селтикс", в котором команды на двоих набрали 250 очков, сообщает официальный сайт лиги.

"Кливленд" выиграл матч со счетом 128:122.

"Кавальерс" имели преимущество на протяжении первой половины матча, выиграв две четверти со счетом 36:25 и 32:26 - +17 очков по итогам половины матча. После большого перерыва, в третьей четверти, "Кливленд" просто удержал преимущество - 32:32, а затем позволил сопернику сократить разницу в счете практически до минимума, но не более того - 28:39.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Леброн Джеймс, на счету которого 30 очков.

В еще одном матче дня «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете разгромил «Оклахому-Сити Тандер» со счетом 122:96. Самым результативным игроком матча стал легкий форвард победителей Кевин Дюрант, ранее выступавший за «Тандер», набравший 39 очков

Орландо – Сакраменто 102:94 (23:29, 33:21, 28:28, 18:16)

Орландо: Фурнье (29), Ибака (17), Грин (15), Гордон (13 + 10 подборов), Вучевич (10 + 9 подборов)

Сакраменто: Казинс (33), Гэй (16), Каспи (12), Маклемор (11), Лоусон (11)

Милуоки – Индиана 125:107 (29:30, 34:27, 27:22, 35:28)

Милуоки: Адетокумбо (27), Паркер (27), Монро (16 + 16 подборов), Снелл (14), Брогдон (12)

Индиана: Джордж (23), Майлз (19), Тиг (16), Тернер (15), Янг (9), Брукс (8)

Миннесота – Денвер 99:102 (37:25, 24:30, 14:33, 24:14)

Миннесота: Таунс (32 + 14 подборов), Уиггинс (25), ЛаВин (14), Бьелица (14 + 8 подборов), Мухаммад (5)

Денвер: Галлинари (19), Чендлер (19), Нуркич (18), Нельсон (14), Мудиай (12)

Кливленд – Бостон 128:122 (36:25, 32:26, 32:32, 28:39)

Кливленд: Джеймс (30 + 12 передач), Лав (26), Ирвинг (23), Томпсон (15 + 14 подборов), Шамперт (15), Фрай (11)

Бостон: Томас (30), Брэдли (26 + 10 подборов), Браун (19), Смарт (14), Зеллер (11 + 10 подборов)

Голден Стэйт – Оклахома-Сити 122:96 (31:32, 37:11, 30:27, 24:26)

Голден Стэйт: Дюрант (39), Карри (21), Томпсон (18), Грин (9 + 10 подборов), Пачулия (8 + 10 подборов), Кларк (8)

Оклахома-Сити: Оладипо (21), Уэстбрук (20 + 10 передач), Сабонис (13), Адамс (11), Ловернь (8)