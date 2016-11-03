НБА. Украинец Лэнь помог "Финиксу" добыть первую победу в сезоне (видео)

Украинский центровой "Финикс Санс" Алексей Лэнь помог своей команде одержать первую победу в сезоне Национальной баскетбольной лиги (НБА).

"Финикс" в овертайме обыграл "Портленд Трэйл Блэйзерс", а воспитанник школы "Днепра" набрал 18 очков, 6 подборов и 3 блок-шота за 22 минуты на площадке. Это лучшая игра украинца в нынешнем сезоне.

Таким образом, теперь у "Финикса" в активе одна победа при четырех поражениях. Команда занимает 13-е место в Западной конференции, опережая "Даллас" и "Нью-Орлеан", которые в нынешнем регулярном чемпионате еще не выигрывали.

В других матчах отметим первые поражения в сезоне "Чикаго Буллс", "Атланты Хоукс" и "Лос-Анджелес Клипперс". На данный момент со стопроцентным показателем побед идут лишь действующий чемпион лиги "Кливленд" и "Оклахома-Сити".

Результаты матчей:

Финикс - Портленд - 118:115 OT (28:28, 29:25, 19:20, 27:30, 15:12)

Ф: Уоррен (27 + 7 подборов), Бледсоу (20 + 7 подборов), Лэнь (18 + 6 подборов + 3 блок-шота), Найт (16), Букер (15);

П: Лиллард (27 + 5 подборов + 5 передач), Макколлум (24), Крэбб (14), Харклесс (13 + 5 подборов), Леонард (12 + 5 подборов), Тернер (11 + 10 подборов).

Бостон - Чикаго - 107:100 (36:25, 19:27, 26:18, 26:30)

Б: Томас (23 + 10 передач), Джонсон (23 + 6 подборов), Брэдли (13 + 5 подборов), Зеллер (11), Краудер (10 + 5 подборов);

Ч: Батлер (23 + 9 подборов), Миротич (17 + 6 подборов), Уэйд (15), Рондо (12 + 10 подборов + 5 передач).

Атланта - Лейкерс - 116:123 (37:28, 23:23, 34:39, 22:33)

А: Ховард (31 + 11 подборов), Хардуэй (26), Шредер (11 + 6 передач), Бэйзмор (11 + 6 передач), Хамфрис (11), Миллсэп (10 + 7 подборов);

ЛАЛ: Расселл (23 + 8 переда), Уильямс (18), Янг (17), Кларксон (16), Нэнс (14 + 7 подборов), Денг (13 + 10 подборов).

Клипперс - Оклахома-Сити - 83:85 (24:23, 17:26, 25:16, 17:20)

ЛАК: Пол (15 + 11 подборов + 9 передач), Гриффин (14 + 9 подборов + 9 подборов + 5 передач), Спейтс (14);

ОС: Уэстбрук (35 + 6 подборов + 5 передач).

Вашингтон - Торонто - 103:113 (29:27, 27:27, 19:30, 28:29)

В: Уолл (33 + + 5 подборов + 11 передач), Портер (23 + 13 подборов), Бил (15), Гортат (15 + 10 подборов);

Т: ДеРозан (40 + 5 подборов + 5 передач), Лаури (18), Росс (18), Валанчюнас (10 + 7 подборов), Паттерсон (10).

Шарлотт - Филадельфия - 109:93 (26:26, 20:27, 39:20, 24:20)

Ш: Уокер (22 + 7 передач), Батюм (20 + 7 подборов), Камински (14 + 5 подборов), Зеллер (13), Уильямс (11 + 8 подборов), Белинелли (11);

Ф: Шарич (14 + 7 подборов), Ильясова (14), Окафор (12 + 5 подборов), Хендерсон (11), Холмс (11), Родригес (10 + 5 передач).

Бруклин - Детройт - 109:101 (38:30, 33:25, 21:26, 17:20)

Б: Лопес (34 + 11 подборов), Килпатрик (24 + 10 подборов), Харрис (13), Богданович (11), Лин (10);

Д: Т. Харрис (23), Моррис (23), Колдуэлл-Поуп (15 + 7 подборов), Луэр (11 + 7 подборов), Удрих (10).

Нью-Йорк - Хьюстон - 99:118 (25:33, 26:35, 27:32, 21:18)

НЙ: Энтони (21 + 7 подборов), Роуз (16), Ли (16), Дженнингс (12)

Х: Харден (30 + 6 подборов + 15 передач), Гордон (21), Андерсон (16 + 9 подборов).

Мемфис - Нью-Орлеан - 89:83 OT (21:13, 20:35, 25:11, 9:16, 14:8)

М: Грин (21 + 6 подборов), Конли (20), Эннис (16 + 10 подборов), Рэндолф (10 + 11 подборов);

НО: Стивенсон (21 + 6 передач), Гэллоуэй (18), Хилд (18), Дэвис (10 + 7 подборов).

Юта - Даллас - 97:81 (15:14, 26:19, 25:26, 31:22)

Ю: Хилл (25 + 6 подборов), Худ (22 + 7 подборов), Джонсон (13 + 5 подборов), Гобер (12 + 12 подборов), Экзам (10);

Д: Барнс (14), Уильямс (12 + 9 передач), Мэттьюз (12).