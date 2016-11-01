Украинец Лэнь из "Финикс Санс" станет свободным агентом в 2017 году

Украинский центровой команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Финикс Санс" Алексей Лэнь по окончании сезона 2016/17 станет свободным агентом.

31 октября у клубов НБА завершилось время для продления контрактов с баскетболистами, выбранными в первом раунде драфта 2013 года. Соответственно, "Финикс" этой возможностью по отношению к Лэню не воспользовался.

Читайте такжеБоломбой стал седьмым украинцем, который сыграл в чемпионате НБАТаким образом, по окончании сезона Лэнь станет неограниченно или ограниченно свободным агентом. В случае ограниченности, "Финикс" сможет заблокировать переход украинца в другой клуб, если сможет предложить игроку такие же финансовые условия по новому контракту, как и конкуренты.

Напомним, "Финикс" выбрал Алексея Лэня под 5-м номером драфта НБА 2013 года. Нынешней сезон - последний для центрового по контракту новичка, в нем он заработает 4,823,621 доллара.

Также добавим, что "Финикс" провально начал новый сезон, потерпев четыре поражения в первых четырех матчах. В свою очрердь, Лэнь потерял место в стартовой пятерке и набирает 7,5 очка и 5,0 подбора в среднем за игру.