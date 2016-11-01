"Финикс Санс" украинца Лэня впервые за 20 лет начал сезон НБА четырех поражений подряд

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Клипперс" принимал на своей площадке "Финикс Санс" и обыграл команду украиснкого легионера Алексея Лэня с преимуществом в в 18 очков - 116:98, сообщает официальный сайт лиги.

Гости на равных провели первую четверть (24:24), но утсупили сопернику во второй с двукратным перевесом (24:12). Приблизительно такой же была и вторая половина игры. Сыграв вничью в третьей четверти 34:34, гости, которые даже не могли приблизиться к сопернику, позволили "Клипперс" увеличить свой перевес в заключительной четвертой 12-минутке - 34:28.

Алексей Лэнь набрал в этом матче 13 очков и совершил 5 подборов.

Таким образом, "Финикс" потерпел четвертое поражение подряд на старте нового сезона 2016/17 Национальной баскетбольной ассоциации.

Торонто – Денвер — 105:102 (33:24, 29:25, 26:35, 17:18)

Т: ДеРозан (33 + 5 подборов), Лаури (29 + 5 подборов + 7 передач + 3 перехвата), Валанчюнас (12 + 9 подборов), Кэрролл (10), Паттерсон (3 + 7 подборов + 5 блок-шотов).

Д: Мудиай (16 + 6 подборов), Бартон (16), Галлинари (16), Нуркич (13 + 18 подборов + 5 блок-шотов), Нэльсон (13), Йокич (12)

Бруклин – Чикаго — 88:118 (20:38, 24:27, 22:28, 22:25)

Б: Богданович (15), Лин (14 + 4 перехвата), Лопес (13), Килпатрик (13), Букер (5 + 8 подборов)

Ч: Батлер (22 + 6 подборов), Миротич (16 + 10 подборов + 3 блок-шота), Кэнан (15 + 6 передач), Гибсон (14 + 11 подборов), Уэйд (12 + 5 потерь), Макдермотт (12), Рондо (10)

Атланта – Сакраменто 106:95 (22:15, 31:29, 26:37, 27:14)

А: Ховард (18 + 11 подборов + 4 блок-шота), Шредер (17 + 5 передач), Корвер (17), Миллсэп (13 + 14 подборов + 8 передач + 3 перехвата), Бэйзмор (11 + 3 перехвата), (10)

С: Гэй (22 + 5 передач), Казинс (14 + 12 подборов), Барнс (14 + 5 подборов), Маклемор (12), Аффлало (9), Лоусон (8 + 6 передач), Куфос (4 + 8 подборов).

Клипперс — Финикс — 116:98 (24:24, 24:12, 34:34, 34:28)

К: Пол (24 + 5 подборов + 8 передач), Гриффин (21 + 11 подборов + 5 передач + 5 потерь), Джордан (19 + 11 подборов), Кроуфорд (14), Редик (13),

Ф: Найт (18), Уоррен (15), Лэнь (13 + 5 подборов), Блэдсоу (12 + 8 подборов + 5 передач)