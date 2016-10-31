Боломбой стал седьмым украинцем, который сыграл в чемпионате НБА

Форвард "Юты Джаз" Джоэль Боломбой стал седьмым представителем Украины в истории, который сыграл в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Прошедшей ночью 22-летний баскетболист провел свой первый матч в "Юте". В поединке против "Лос-Анджелес Клипперс" (75:88) он провел на площадке четыре минуты, набрав за это время 3 очка, 1 подбор, 1 передачу, 1 перехват и 1 блок-шот.

Читайте такжеУкраинского баскетболиста Боломбоя в НБА посчитали россияниномРанее в НБА выступили лишь шесть украинцев - Александр Волков (1989-1992), Виталий Потапенко (1996-2007), Станислав Медведенко (2000-2006), Алексей Печеров (2007-2010), Кирилл Фесенко (2007-2012) и Алексей Лэнь (2013-...).

Напомним, Джоэль Боломбой родился в 1994-м году в Донецке, его мать - россиянка, отец - конголезец. Спустя несколько лет после рождения сына семья эмигрировала в США, где Боломбой начал заниматься баскетболом.

В 2014-м году он выразил желание выступать за сборную Украины. Боломбой приезжал на учебно-тренировочный сбор национальной команды, участвовал в товарищеских матчах, но перед чемпионатом мира получил травму и лишился шансов сыграть на турнире.

Минувшим летом форвард был выбран под 52-м номером драфта НБА командой "Юта Джаз". Позже он подписал с клубом полноценный контракт.