НБА. "Сан-Антонио" выиграло четвертый раз подряд, "Финикс" дал бой "Голден Стейт"

Команда "Сан-Антонио Сперс" прошедшей ночью одержала четвертую подряд победу в нынешнем сезоне и стала лидером регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В этот раз "Сперс" победили "Майами Хит" со счетом 106:99. Самым результативным игроком в составе победителей вновь стал Кавай Ленард, набравший 27 очков. Также отметим первую результативную игру в составе "Сан-Антонио" новичка команды испанца Пау Газоля - на его счету 20 очков и 11 подборов.

В другой игре вице-чемпионы НБА "Голден Стейт Уорриорс" не без проблем справились с одним из потенциальных аутсайдеров лиги "Финиксом" - 106:100. Лучшим игроком "Голден Стейт" стал Кевин Дюрант, чья результативность вновь оказалась выше, чем у главного бомбардира "Уорриорс" прошедших сезонов Стефена Карри.

Отметим, что в составе "Финикса" 19 минут на площадке провел украинский центровой Алексей Лэнь - на его счету 6 очков, 8 подборов и 3 блок-шота.

Результаты матчей:

Майами - Сан-Антонио - 99:106 (19:24, 25:28, 28:25, 27:29)

М: Уайтсайд (27 + 15 подборов + 4 блок-шота), Драгич (25 + 5 передач), Уинслоу (18 + 5 подборов), Джонсон (12)

СА: Леонард (27 + 6 передач), Газоль (20 + 11 подборов), Миллс (18).

Финикс - Голден Стэйт - 100:106 (30:22, 27:33, 21:26, 22:25)

Ф: Уоррен (26 + 6 подборов), Бледсоу (21 + 5 подборов + 6 передач)... Лэнь (6 + 8 подборов + 3 блок-шота).

ГС: Дюрант (37 + 4 перехвата), Карри (28), Томпсон (14 + 6 подборов).

Клипперс - Юта 88:75 (19:22, 23:13, 27:21, 19:19)

ЛАК: Риверс (19), Гриффин (18 + 10 подборов), Кроуфорд (12), Кроуфорд (12)

Ю: Дж. Хилл (18), Экзам (10)... Боломбой (3)

Детройт - Милуоки - 98:83 (24:21, 26:18, 25:26, 23:18)

Д: Колдуэлл-Поуп (21 + 6 подборов), Драммонд (20 + 23 подбора), Харрис (16 + 5 подборов), Смит (11 + 7 передач), Моррис (11)

М: Адетокумбо (17 + 8 подборов + 8 передач), Паркер (13 + 6 подборов), Монро (11 + 5 подборов), Деллаведова (10 + 5 передач).

Оклахома-Сити - Лейкерс - 113:96 (30:24, 28:22, 19:25, 36:25)

ОС: Уэстбрук (33 + 12 подборов + 16 передач), Оладипо (20), Кантер (16 + 6 подборов), Адамс (14 + 12 подборов)

ЛАК: Расселл (20 + 5 подборов + 5 передач), Рэндл (20 + 9 подборов), Янг (16), Кларксон (12 + 5 подборов).

Мемфис – Вашингтон - 112:103 OT (27:22, 31:32, 20:23, 22:23, 12:3)

М: Конли (24 + 11 передач), Рэндолф (22 + 8 подборов), Марк Газоль (20 + 10 подборов), Картер (18)

В: Уолл (22 + 12 передач), Бил (14), Гортат (14 + 11 подборов), Портер (13), Моррис (11 + 7 подборов).

Хьюстон – Даллас - 93:92 (34:25, 29:28, 17:17, 13:22)

Х: Харден (28 + 8 подборов + 7 передач , Гордон (14), Андерсон (14 + 12 подборов), Нене (11)

Д: Мэттьюз (25 + 5 подборов), Бареа (18 + 5 передач), Уильямс (12), Барнс (10 + 5 подборов).