Южненский "Химик" продолжил победную серию в баскетбольной Суперлиге

Южненский "Химик" одержал седьмую победу подряд в чемпионате украинской баскетбольной Суперлиги и веурнлся на первое место в турнирной таблице не только по проценту выигрышей, но и по количеству очков.

Сегодня "бело-зеленые" разгромили одного из аутсайдеров лиги "Кремень" со счетом 84:58. Лучшим игроком встречи стал тяжелый форвард "Химика" Вячеслав Петров, сделавший дабл-дабл - 19 очков и 11 подборов.

В другом матче дня одесская "Бипа" победила еще одного аутсайдера чемпионата харьковский "Политехник" 83:71. Отметим, что за одесситов в этой встрече впервые сыграл новичок команды плеймейкер Артем Слипенчук, который начинал сезон в чемпионате Косово. На его счету 5 очков, 5 подборов и 12 передач.

Химик (Южный) - Кремень (Кременчуг) - 83:58 (23:20, 28:16, 12:16, 20:6)

Х: Петров (19 + 11 подборов), Смит (15 + 5 передач), Прокопенко (11 + 5 передач)

Кр: Тищенко (16 + 10 подборов), Зозуля (10), Ясиненко (9).

Бипа (Одесса) - Политехник (Харьков) - 83:71 (13:14, 24:18, 23:19, 23:20)

Б: Фандерберк (23), Артамонов (12 + 5 подборов + 8 передач), Жуковский (12 + 6 подборов), Антонец (10), Челован (8 + 5 подборов)

П: Козлов (19 + 6 передач), Рочняк (18 + 7 подборов), Столикер (18 + 12 подборов), Арабаджи (9 + 6 подборов).

Турнирная таблица:

1. Химик - 14 (после 7 матчей);

2. Днепр - 13 (7);

3. Кривбасс - 13 (8);

4. Будивельник - 13 (8);

5. Запорожье - 12 (7);

6. Николаев - 12 (8);

7. Черкасские Мавпы - 11 (8);

8. Бипа - 9 (7);

9. Политехник - 8 (7);

10. Кремень - 8 (7);

11. Волыньбаскет - 7 (6).