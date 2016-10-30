Южненский "Химик" продолжил победную серию в баскетбольной Суперлиге
Команда Виталия Степановского сегодня разгромила "Кремень", а одесская "Бипа" выиграла у "Политехника".
Южненский "Химик" одержал седьмую победу подряд в чемпионате украинской баскетбольной Суперлиги и веурнлся на первое место в турнирной таблице не только по проценту выигрышей, но и по количеству очков.
Сегодня "бело-зеленые" разгромили одного из аутсайдеров лиги "Кремень" со счетом 84:58. Лучшим игроком встречи стал тяжелый форвард "Химика" Вячеслав Петров, сделавший дабл-дабл - 19 очков и 11 подборов.
В другом матче дня одесская "Бипа" победила еще одного аутсайдера чемпионата харьковский "Политехник" 83:71. Отметим, что за одесситов в этой встрече впервые сыграл новичок команды плеймейкер Артем Слипенчук, который начинал сезон в чемпионате Косово. На его счету 5 очков, 5 подборов и 12 передач.
Химик (Южный) - Кремень (Кременчуг) - 83:58 (23:20, 28:16, 12:16, 20:6)
Х: Петров (19 + 11 подборов), Смит (15 + 5 передач), Прокопенко (11 + 5 передач)
Кр: Тищенко (16 + 10 подборов), Зозуля (10), Ясиненко (9).
Бипа (Одесса) - Политехник (Харьков) - 83:71 (13:14, 24:18, 23:19, 23:20)
Б: Фандерберк (23), Артамонов (12 + 5 подборов + 8 передач), Жуковский (12 + 6 подборов), Антонец (10), Челован (8 + 5 подборов)
П: Козлов (19 + 6 передач), Рочняк (18 + 7 подборов), Столикер (18 + 12 подборов), Арабаджи (9 + 6 подборов).
Турнирная таблица:
1. Химик - 14 (после 7 матчей);
2. Днепр - 13 (7);
3. Кривбасс - 13 (8);
4. Будивельник - 13 (8);
5. Запорожье - 12 (7);
6. Николаев - 12 (8);
7. Черкасские Мавпы - 11 (8);
8. Бипа - 9 (7);
9. Политехник - 8 (7);
10. Кремень - 8 (7);
11. Волыньбаскет - 7 (6).