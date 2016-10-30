НБА. "Кливленд" и "Сан-Антонио" продолжают идти без поражений, "Нью-Йорк" добыл первую победу

Фавориты сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" и "Сан-Антонио" провели прошедшей ночью очередные матчи регулярного чемпионата, в которых одержали победы.

"Кливленд" победил "Орландо" со счетом 105:99, а лидеры команды - ЛеБрон Джеймс, Кайри Ирвинг и Кевин Лав - внесли примерно одинаковый вклад в успех, набрав на троих 62 очка.

"Сан-Антонио", игравший без основного плеймейкера Тони Паркера и защитника Ману Жинобили, справился с "Нью-Орлеаном". Как и в прежних матчах, самым результативным игроком "Сперс" стал Кавай Леонард - на этот раз он набрал 20 очков.

Также отметим успех "Нью-Йорк Никс", которые победили впервые в сезоне. В матче с "Мемфисом" лучшим игроком "Никс" стал латвийский бигмен Кристапс Порзингис, набравший 21 очко и 6 подборов.

Результаты матчей:

Кливленд - Орландо 105:99 (33:29, 29:25, 18:17, 25:37)

К: Джеймс (23 + 6 подборов + 9 передач), Ирвинг (20), Лав (19 + 5 подборов), Смит (16 + 5 подборов)

О: Фурнье (22 + 5 передач), Ибака (19 + 7 подборов), Огастин (13), Вучевич (11 + 9 подборов), Пэйтон (10 + 5 передач), Грин (10 + 10 подборов).

Сан-Антонио - Нью Орлеан 98:79 (28:23, 27:22, 28:15, 15:19)

СА: Леонард (20), Миллс (18 + 5 передач), Олдридж (12 + 6 подборов), Симмонс (11).

НО: Мур (18), Дэвис (18 + 5 подборов + 3 блок-шота).

Нью-Йорк Никс - Мемфис 111:104 (32:19, 25:30, 25:28, 29:27)

Н: Порзингис (21 + 5 подборов), Энтони (20 + 6 подборов + 5 передач), Ли (16), Роуз (13), О’Куинн (11 + 6 подборов).

М: Газоль (20 + 6 подборов), Эннис (16), Мартин (13), Рэндолф (13 + 9 подборов), Конли (11 + 5 подборов + 5 передач), Грин (10 + 8 подборов).

Филадельфия - Атланта 72:104 (24:29, 15:24, 19:21, 14:30)

Ф: Эмбиид (14), Родригес (14 + 5 передач), Холмс (10 + 6 подборов).

А: Миллсэп (17 + 4 передачи), Корвер (15), Мускала (14 + 5 подборов), Шредер (11 + 11 передач), Сефолоша (11).

Шарлотт - Бостон 98:104 (19:28, 22:16, 31:26, 26:33)

Ш: Уокер (29), Батум (12 + 6 передач), Камински (11)

Б: Брэдли (31 + 11 подборов + 4 передачи), Томас (24 + 7 передач), Хорфорд (14).

Чикаго - Индиана 118:101 (24:20, 38:21, 30:26, 26:34)

Ч: Макдермотт (23), Батлер (16 + 5 подборов), Уэйд (14 + 5 подборов), Лопес (12 + 6 подборов), Гибсон (12 + 8 подборов), Кэнаан (11)

И: Джордж (20), Тернер (20 + 3 блок-шота), Джо Янг (11), Робинсон (11), Таддеус Янг (10 + 5 подборов).

Милуоки - Бруклин 110:108 (24:18, 22:23, 34:32, 30:35)

М: Вон (22), Адетокунбо (21 + 11 подборов), Паркер (14 + 8 подборов), Деллаведова (14 + 9 передач), Монро (11)

Б: Богданович (26 + 8 подборов), Килпатрик (15), Скола (14 + 8 подборов), Букер (14 + 14 подборов), Лин (12 + 10 передач).

Денвер - Портленд 113:115 ОТ (28:33, 26:29, 34:19, 16:23, 9:11)

Д: Йокич (23 + 17 подборов), Мудиай (21 + 7 подборов), Галлинари (17 + 5 подборов), Бартон (16 + 6 подборов), Нуркич (12 + 9 подборов), Чендлер (11 + 7 подборов)

П: Лиллард (37 + 5 подборов + 7 передач + 3 перехвата), Макколум (23 + 10 подборов), Пламли (13 + 5 передач), Крэбб (12 + 4 передачи), Тернер (11).

Сакраменто - Миннесота 106:103 (25:34, 29:31, 31:12, 21:26)

С: Казинс (29 + 7 подборов + 4 передачи), Гэй (28 + 5 подборов), Маклемор (13), Барнс (12 + 5 подборов + 9 передач)

М: Уиггинс (29), Лавин (21 + 5 подборов), Таунс (15 + 6 подборов + 4 передачи), Дьенг (14 + 13 подборов).