"Будивельник" выиграл у "Днепра" и стал лидером баскетбольной Суперлиги

В Киеве завершился центральный матч тура чемпионата Украины по баскетболу, в котором "Будивельник" принимал на своей площадке "Днепр" и одержал трудную победу.

Матч завершился со счетом 75:74.

Игра в столичном Дворце спорта проходила в равной и упорной борьбе. Первая четверть завершилась вничью (16:16), во второй столичная команда озволила гостям создать преимущество в 3 очка - 18:21, но, после большого перерыва киевляне только выигрывали - 23:22 и 18:15.

Самым результативным игроком в составе "Будивельника" стал Михаил Анисимов, на счету которого 23 очка и 6 подборов.

В другом матче дня "Черкасские Мавпы" на своей площадке проиграли БК "Запорожье" - 65:77.

Отметим также, что накануне "Бипа" обыграла "Кремень" - 76:70, а "Химик" был значительно сильнее "Политехника" - 89:63.

Таким образом, "Будивельник" стал лидером турнирной таблицы Суперлиги - 7 побед/3 поражения - 17 очков, на втором месте - "Химик" (Южный) - 8/0, 16, на третьем - "Днепр" - 7/2, 16.