Игрок "Нью-Орлеана" Дэвис установил рекорд НБА в проигранном матче "Голден Стэйт"

Лидер Нью-Орлеана Энтони Дэвис провел второй подряд выдающийся матч, но его усилий не хватило для победы над Голден Стэйт (114:122), сообщает SportArena.

Нью-Орлеан, несмотря на 95 очков и 45 подборов Энтони Дэвиса в двух стартовых матчах на своем поле, пока не имеет в своем активе побед. С Голден Стэйт справиться не удалось уже в девятый раз подряд в родных стенах, хотя чуть ли не в одиночку Дэвис сражался с главным фаворитом чемпионата.

Провальной выдалась первая четверть, после которой Воины больше не отдавали лидерство, доходящее до 16 очков. Пеликаны реализовали всего 33% с игры, а Кевин Дюрант, Клэй Томпсон и Заза Пачулия оформили отрыв в 11 баллов по итогам первой четверти. Ровная игра была во второй и третьей 12-минутках, но после большого перерыва как раз свое слово сказал Стефен Карри, неудачно отыграв первую четверть. MVP прошлого сезона выдал индивидуальный рывок 8-0, а всего за третий отрезок матча набрал 13 очков. В концовке Голден Стэйт хоть и растранжирили перевес в 16 баллов, но четко контролировали достаточное преимущество, не позволяя создать нервную концовку.

Энтони Дэвис набрал 45 очков, собрал 17 подборов, отдал 3 передачи и совершил 2 перехвата и 2 блок-шота. Надо сказать, что его суммарные 95 очков после двух стартовых матчей являются новым рекордом НБА. Прежнее лучшее достижение принадлежало Майклу Джордану, который в сезоне 1986/1987 набрал 91 балл.

Торонто - Кливленд - 91:94

Бруклин - Индиана - 103:94

Детройт - Орландо - 108:82

Оклахома - Финикс 113:110

Майами - Шарлотт - 91:97