"Лос-Анджелес" обыграл "Портленд" в самом результативном матче дня НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс" выиграл в гостях у "Портленд Трейл Блейзерс" в самом результативном матче в ночь на пятницу Национальной баскетбольной ассоциации - 114:106, сообщает официальный сайт лиги.

В первой половине "Лейкерс" выиграл обе четверти - стартовую с минимальным преимществом 28:27, а вторую с более солидным "+8" - 30:22. После большого перерыва, в третье четверти "Портленд" отыгрался и выровнял счет (33:24), но в заключительной 12-минутке вновь позволил сопернику выйти вперед - 24:32.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Крис Пол (27 + 5 подборов + 5 передач).0

Атланта – Вашингтон — 114:99 (29:27, 28:29, 24:24, 33:19)

А: Миллсэп (28 + 7 подборов + 6 передач), Хардуэй (21), Шредер (14), Сефолоша (13 + 7 подборов + 5 передач + 5 перехватов), Ховард (11 + 18 подборов), Мускала (9)

В: Моррис (22), Бил (13), Уолл (12 + 10 передач + 5 потерь), Портер (10 + 6 подборов), Николсон (9 + 7 подборов), Гортат (4 + 11 подборов)

Чикаго – Бостон — 105:99 (30:20, 27:29, 22:24, 26:26)

Ч: Батлер (24 + 7 подборов), Уэйд (22 + 6 подборов + 5 передач), Миротич (15 + 9 поборов), Гибсон (18 + 10 подборов), Лопес (8 + 8 подборов), Рондо (4 + 6 подборов + 9 передач).

Б: Томас (25 + 5 потерь), Брэдли (16 + 6 подборов + 5 передач), Краудер (14 + 6 подборов), Хорфорд (11 + 7 подборов + 5 передач).

Сакраменто – Сан-Антонио — 94:102 (29:27, 28:26, 14:23, 23:26)

С: Казинс (37 + 16 подборов), Гэй (17 + 7 подборов), Маклемор (10), Куфос (8 + 7 подборов), Лоусон (7 + 9 передач)

САС: Ленард (30 + 5 передач + 5 перехватов), Олдридж (16), Дедмон (12 + 7 подборов), Ли (12 + 5 подборов)

Портленд – Клипперс — 106:114 (27:28, 22:30, 33:24, 24:32)

П: Лиллард (29 + 11 подборов), Харклесс (23 + 7 подборов), Пламли (17 + 8 подборов + 3 блок-шота), МакКаллум (16 + 3 перехвата), Крэбб (10)

ЛАК: Пол (27 + 5 подборов + 5 передач), Гриффин (27 + 13 подборов + 3 перехвата), Кроуфорд (15 + 4 перехвата), Спейтс (15), Джордан (6 + 12 подборов)