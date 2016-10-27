"Будивельник" и "Днепр" выиграли матчи баскетбольной Суперлиги

В Киеве и Черкассах завершились матчи очередного игрового дня украинской баскетбольной Суперлиги, в которых "Будивельник" обыграл "Запорожье" (108:84), а "мавпи" уступили "Днепру" - 71:79.

В матче в столице киевляне выдали феерическую первую четверть, набрав за 10 минут 40 очков и создав себе преимущество "+26" - 40:14. В дальнейшем столичная команда еще на 5 баллов увеличила свой перевес во второй четверти (29:24), и уверенно удержала его после большого перерыва. Третья и четвертая четверти были проиграны с минимальным отставанием - 15:21 и 24:25.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Руслан Отверченко, на счету которого 22 очка.

В Черкассах борьбы была куда более упорной. Гости из Днепра выиграли первую четверть (12:17), но растеряли значительную часть своего преимущества во второй (20:17). Впрочем, после большого перерыва "Днепр" только наращивал свой перевес, выиграв третью и четвертую 10-минутки, соответственно, 24:28 и 15:17.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александр Мишула, на счету которого 20 очков.