Украинец Лэнь начал новый сезон в НБА с поражения от "Сакраменто"

Украинский центровой "Финикс Санс" Алексей Лэнь провел свой первый матч в новом сезоне НБА.

В игре против "Сакраменто Кингс" украинец вышел на площадку со скамейки запасных и набрал за 24 минуты 8 очков, 7 подборов, 2 передачи, перехват и потерю. Его команда уступила со счетом 94:113.

В других матчах отметим достижение игроков "Торонто Рэпторс" Демарра ДеРозана и Йонаса Валанчюнаса, которые набрали в победном матче с "Детройт Пистонс" (109:91) 40 и 32 очка, соответственно.

Кроме того, центровой "Нью-Орлеан Пеликанс" Энтони Дэвис в матче против "Денвер Наггетс" (102:107) отметился 50 очками. Ранее лишь трем игрокам в истории НБА удавалось набрать 50 или более очков в первой игре сезона, причем дважды это был легендарный защитник "Чикаго Буллс" Майкл Джордан.

Результаты матчей:

Финикс - Сакраменто - 94:113 (19:30, 19:27, 29:27, 27:29)

Ф: Букер (18), Блэдсоу (16 + 5 подборов + 6 передач), Уоррен (14 + 5 подборов), Бендер (10)... Лэнь (8 + 7 подборов)

С: Казинс (24 + 6 подборов), Гэй (22), Барнс (14 + 7 подборов), Темпл (12).

Торонто - Детройт - 109:91 (33:23, 25:23, 28:25, 23:20)

Т: ДеРозан (40), Валанчюнас (32 + 11 подборов), Лаури (10 + 8 передач + 5 подборов)

Д: Харрис (22 + 5 подборов), Моррис (17 + 9 подборов), Драммонд (16 + 6 подборов).

Нью-Орлеан - Денвер - 102:107 (24:30, 24:30, 29:25, 25:22)

НО: Дэвис (50 + 16 подборов + 7 перехватов + 4 блок-шота), Фрэйзер (15 + 5 подборов + 11 передач), Мур (10)

Д: Нуркич (23 + 9 подборов), Бартон (22 + 5 подборов), Галлинари (15), Чендлер (12 + 7 подборов), Мудиай (11 + 7 подборов).

Бостон - Бруклин - 122:117 (33:31, 31:27, 33:23, 25:36)

Бос: Томас (25 + 6 подборов + 9 передач), Краудер (21 + 5 подборов), Брэдли (17 + 9 подборов + 5 передач), Зеллер (13), Хорфорд (11 + 5 подборов + 6 передач + 4 блок-шота)

Бр: Богданович (21 + 5 подборов), Хэмилтон (19 + 10 подборов), Лин (18), Харрис (16), Килпатрик (13), Букер (8 + 7 подборов + 5 передач).

Орландо - Майами 96:108 (27:23, 26:27, 16:30, 27:28)

О: Фурнье (20), Вучевич (17 + 14 подборов), Пэйтон (16 + 5 передач), Ибака (14 + 7 подборов), Гордон (12)

М: Уайтсайд (18 + 14 подборов + 4 блок-шота), Драгич (16 + 6 подборов + 6 передач), Уинслоу (15 + 8 подборов), Джонсон (15 + 6 подборов), Дж. Джонсон (11 + 6 передач), Рид (10 + 6 подборов)

Индиана - Даллас - 130:121 ОТ(33:21, 26:31, 35:33, 21:30, 15:6)

И: Тернер (30 + 16 подборов + 4 блок-шота), Джордж (25 + 8 подборов + 6 передач), Тиг (20 + 8 передач), Эллис (19 + 7 подборов + 7 передач)

Д: Уильям (25 + 7 передач), Новицки (22 + 8 подборов), Бареа (22 + 6 передач), Барнс (19 + 9 подборов), Мэттьюз (13 + 5 подборов).

Филадельфия - Оклахома-Сити - 97:103 (24:23, 27:28, 24:18, 22:34)

Ф: Эмбиид (20 + 7 подборов), Стаускас (13), Родригес (12 + 9 передач), Ковингтон (10 + 5 подборов), Грант (10)

ОС: Уэстбрук (32 + 12 подборов + 9 передач), Кантер (17 + 12 подборов), Адамс (16 + 5 подборов), Оладипо (10), Ильясова (10).

Милуоки - Шарлотт - 96:107 (24:32, 17:24, 25:27, 30:24)

М: Адетокумбо (31 + 9 подборов + 5 передач), Монро (14 + 10 подборов), Паркер (13 + 6 подборов), Деллаведова (11)

Ш: Кидд-Гилкрист (23 + 14 подборов), Уокер (17 + 8 передач), Зеллер (15), Хибберт (15 + 9 подборов + 5 блок-шотов), М.Уильямс (13 + 10 подборов).

Мемфис - Миннесота - 102:98 (29:32, 21:27, 26:16, 26:23)

Мем: Конли (24), Рэндольф (19 + 11 подборов), Марк Газоль (18 + 4 блок-шота), Эннис (15 + 6 подборов), Грин (12 + 7 подборов)

Мин: Уиггинс (25 + 7 подборов), Таунс (21 + 5 передач), ЛаВин (19), Дьонг (12 + 14 подборов).

Лейкерс - Хьюстон - 120:114 (38:38, 25:33, 27:24, 30:18)

ЛАЛ: Кларксон (25), Расселл (20), Рэндл (18 + 7 подборов + 6 передач), Мозгов (12 + 8 подборов), Уильям (12)

Х: Харден (34 + 8 подборов + 17 передач), Гордон (19 + 5 подборов), Капелла (16 + 9 подборов), Андерсон (14 + 6 подборов), МакДэниелс (11).