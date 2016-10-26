"Химик" из Южного проиграл второй матч в баскетбольной Лиге чемпионов

Южненский "Химик" проиграл на выезде французскому "Ле Ману" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА. Счет матча - 68:49.

Самыми результативными игроками матча стали защитник "Химика" Джейми Смит и форвард "Ле Мана" Райан Пирсон, набравшие по 20 очков. Примечательно, что в сезоне 2012/13 Пирсон выступал в чемпионате Украины за ивано-франковскую "Говерлу", где был одним из лидеров.

Напомним, в первом туре Лиги чемпионов "Химик" уступил российскому "Автодору". Следующий матч в турнире южненцы проведут дома 2 ноября, а их соперником станет итальянская "Венеция".

Ле Ман (Франция) - Химик (Украина) - 68:49 (20:10, 14:10, 23:14, 11:15)

ЛМ: Пирсон (20), Уотсон (11 + 3 перехвата), Желабаль (8 + 5 подборов)

Х: Смит (20), Антипов (11 + 7 подборов + 2 блок-шота), Беликов (9 + 6 подборов).