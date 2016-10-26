Новый чемпионат НБА открылся сенсационным поражением "Голден Стейт" от "Сан-Антонио"

Сегодня утром в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился первый игровой день регулярного чемпионата в сезоне 2016/17.

Читайте такжеБукмекеры считают "Голден Стейт" явным фаворитом нового чемпионата НБАГлавным событием дня стало домашнее разгромное поражение вице-чемпиона НБА и фаворита нынешнего чемпионата "Голден Стейт Уорриорс" от "Сан-Антонио Сперс" со счетом 100:129. Лучшим игроком матча стал лидер техассцев Кавай Ленард, набравший 35 очков.

При этом действующий чемпион НБА "Кливленд Кавальерс" разгромил "Нью-Йорк" 117:88, а лидер команды из штата Огайо ЛеБрон Джеймс сделал первым баскетболистом за 30 лет, которому в первый игровой день сезона удалось сделать трипл-дабл.

Еще в одном матче "Юта" уступила "Портленду". Уроженец Украины Джоэль Боломбой, ставший летом новичком "Юты", на площадку не выходил.

Голден Стейт – Сан-Антонио - 100:129 (20:31, 26:33, 31:33, 23:32)

ГС: Дюрант (27 + 10 подборов), Карри (26), Грин (18 + 12 подборов + 6 передач + 5 перехватов), Томпсон (11);

СА: Ленард (35 + 5 перехватов), Олдридж (26 + 14 подборов), Симмонс (20), Миллс (11), Джинобили (10).

Кливленд – Нью-Йорк - 117:88 (28:18, 20:27, 34:19, 35:24)

К: Ирвинг (29), Лав (23 + 12 подборов), Джеймс (19 + 11 подборов + 14 передач), Джефферсон (13)

НЙ: Энтони (19), Роуз (17), Порзингис (16 + 7 подборов).

Портленд – Юта - 113:104 (26:26, 28:20, 23:37, 36:21)

П: Лиллард (39 + 9 подборов + 6 передач), Макколлум (25), Крэбб (18), Вонле (11).

Ю: Джонсон (29), Худ (26), Джордж Хилл (19 + 6 передач), Гобер (12 + 14 подборов).