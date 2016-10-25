Букмекеры считают "Голден Стейт" явным фаворитом нового чемпионата НБА

Команда "Голден Стейт Уорриорс" считается фаворитом нового сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который стартует сегодня ночью.

На победу в чемпионате финалистов НБА минувшего сезона принимаются ставки с коэффициентами до 1,8.

Далее в рейтинге букмекеров следуют действующий чемпион НБА "Кливленд Кавальерс" (4,33), "Сан-Антонио Сперс" (9,33), "Бостон Селтикс" (23,33), "Лос-Анджелес Клипперс" (27,00).

"Юта Джаз", за которую выступает украинец Джоэль Боломбой, делит с "Мемфис Гризлис" 13-14 место в рейтинге со средним коэффициентом 74,33. "Финикс Санс" Алексея Лэня находится на 29-м месте с котировками до 501,0.

Добавим, что в первый день сезона НБА состоятся три игры - "Кливленд" cыграет с "Нью-Йорком", "Портленд" - с "Ютой", а "Голден Стейт" - с "Сан-Антонио".