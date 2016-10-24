Слэм-данк защитника "Финикса" признан лучшим моментов предсезонных матчей НБА (видео)
23:33, 24 октября 2016Баскетбол
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Арчи Гудвин отметился ярким попаданием в гостевом матче против "Юты Джаз".
Гудвин стал автором самого красивого момента предсезонных матчей / USA Today Sports
Слэм-данк защитника "Финикс Санс" Арчи Гудвина признан самым ярким моментом предсезонных матчей НБА, которые длились с 1 по 21 октября.
Эпизод случился во время игры "Финикса" против "Юты", где впервые друг против друга сыграли два украинских игрока в НБА Алексей Лэнь и Джоэль Боломбой.
На втором месте видеорейтинга - попадание новичка лиги Патрика Маккоу из "Голден Стейт Уорриорс", на третьем - победный бросок защитника "Клипперс" Джамала Кроуфорда через руки противника.
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