Слэм-данк защитника "Финикса" признан лучшим моментов предсезонных матчей НБА (видео)

23:33, 24 октября 2016
Баскетбол
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Арчи Гудвин отметился ярким попаданием в гостевом матче против "Юты Джаз".

Гудвин стал автором самого красивого момента предсезонных матчей / USA Today Sports

Слэм-данк защитника "Финикс Санс" Арчи Гудвина признан самым ярким моментом предсезонных матчей НБА, которые длились с 1 по 21 октября.

Эпизод случился во время игры "Финикса" против "Юты", где впервые друг против друга сыграли два украинских игрока в НБА Алексей Лэнь и Джоэль Боломбой.

На втором месте видеорейтинга - попадание новичка лиги Патрика Маккоу из "Голден Стейт Уорриорс", на третьем - победный бросок защитника "Клипперс" Джамала Кроуфорда через руки противника.

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