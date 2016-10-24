Слэм-данк защитника "Финикса" признан лучшим моментов предсезонных матчей НБА (видео)

Слэм-данк защитника "Финикс Санс" Арчи Гудвина признан самым ярким моментом предсезонных матчей НБА, которые длились с 1 по 21 октября.

Эпизод случился во время игры "Финикса" против "Юты", где впервые друг против друга сыграли два украинских игрока в НБА Алексей Лэнь и Джоэль Боломбой.

На втором месте видеорейтинга - попадание новичка лиги Патрика Маккоу из "Голден Стейт Уорриорс", на третьем - победный бросок защитника "Клипперс" Джамала Кроуфорда через руки противника.