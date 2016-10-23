"Днепр" вернулся на второе место в чемпионате баскетбольной Суперлиги

Баскетбольный клуб "Днепр" вернулся на второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата украинской Суперлиги. Это произошло после победы днепрян в домашнем матче над МБК Николаев со счетом 88:69.

Гости претендовали на победу большую часть матча, но в последней четверти команда Дениса Журавлева обыграла соперника с разницей в 17 очков и сняла вопросы о победителе встречи. Лучшим игроком встречи стал кандидат в национальную сборную Украины Станислав Тимофеенко, сделавший дабл-дабл - 23 очка и 17 подборов.

В другом матче дня также встречались команды из лидирующей группы чемпионата - здесь "Кривбасс" на выезде победил "Запорожье" со счетом 59:58.

Таким образом, лидером чемпионата остается южненский "Химик", который выиграл все семь матчей украинского сезона (7/0). Далее по проценту набранных побед следуют "Днепр" (6/1), БК "Запорожье" (5/2), "Будивельник" (5/3), "Кривбасс" (5/3).

Днепр – МБК Николаев – 88:69 (21:21, 14:14, 22:20, 31:14)

Д: Тимофеенко (23 + 17 подборов + 7 передач), Загреба (13 + 8 подборов), Ревзин (13 + 8 подборов), Закурдаев (11 + 4 передачи), Мишула (9 + 5 подборов + 5 передач)

Н: Онуфриев (22 + 6 подборов), Мусиенко (12 + 6 подборов), Кушниров (10 + 8 подборов), Швец (8 + 8 подборов), Иванов (8).

БК Запорожье - Кривбасс - 58:59 (16:16, 23:19, 4:17, 15:7)

З: Конате (11), Овдеенко (10), Рыбалко (9), Камусаки (8), Кондраков (8 + 5 подборов);

К: Тихонов (18 + 6 подборов), Попов (10 + 6 подборов).