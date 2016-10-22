"Черкасские мавпы" выиграли у "Кремня" в единственном матче дня баскетбольной Суперлиги

В Кременчуге завершился матч чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в котором "Кремень" принимал "Черкасские Мавпы" и проиграл в овертайме.

Игра завершилась со счетом 83:87.

Гости владели полным преимуществом в начале игры, выиграв первую четверть со счетом 10:25. "Кремень" сумел сократить отставание до минимума во второй 10-минутке - 30:17. После большого перерыва баскетболисты из Крменчуга сравняли счет в третьей четверти (21:19) и сохранили равновесие в заключительной четвертой - 17:17. Однако, в овертайме гости все же дожали "Кремень" - 5:9.

На счету игрока "мавп" Чумакова 26 очков, у кременчужанина Вудсона - 22.

Накануне "Запорожье" на своей площадке обыграл "Николаев" - 88:84. "Днепр" одолел "Кривбасс" (55:48), а "Химик" разгромил "Волыньбаскет" - 85:48.

Таким образом, турнирную таблицу возглавляет "Химик" - 7 побед/0 поражений, 14 очков, далее идут "Будівельник" - 5/3, 13 и и группа из пяти команд, у которых по 11 очков - "Миколіїв", "Черкасские Мавпы", "Днепр", "Кривбасс" и "Запорожье".