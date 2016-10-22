Баскетбольный болельщик из Запорожья попал в кольцо с центра площадки и заработал 2 тысячи гривен (видео)

12:58, 22 октября 2016
Баскетбол
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Счастливчиком оказался болельщик Виталий Бондаренко

fbu.ua

Баскетбольный болельщик в Запорожье попал мячом в кольцо после броска с центра поля и заработал денежный приз, сообщает "Баскетбол Украины".

В перерыве матча чемпионата украинской Суперлиги "Запорожье" - "Николаев" Виталий Бондаренко точным броском заработал 2000 гривен от Федерации баскетбола Украины, которая является инициатором подобных конкурсов.

Счастливчик рассказал о том, что является болельщиком БК "Запорожье" и регулярно посещает матчи команды. 

Матч "Запорожье" - "Николаев", состоявшийся накануне, завершился со счетом 88:84 в пользу хозяев площадки.

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