Баскетбольный болельщик из Запорожья попал в кольцо с центра площадки и заработал 2 тысячи гривен (видео)
12:58, 22 октября 2016Баскетбол
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Счастливчиком оказался болельщик Виталий Бондаренко
fbu.ua
Баскетбольный болельщик в Запорожье попал мячом в кольцо после броска с центра поля и заработал денежный приз, сообщает "Баскетбол Украины".
В перерыве матча чемпионата украинской Суперлиги "Запорожье" - "Николаев" Виталий Бондаренко точным броском заработал 2000 гривен от Федерации баскетбола Украины, которая является инициатором подобных конкурсов.
Счастливчик рассказал о том, что является болельщиком БК "Запорожье" и регулярно посещает матчи команды.
Матч "Запорожье" - "Николаев", состоявшийся накануне, завершился со счетом 88:84 в пользу хозяев площадки.
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