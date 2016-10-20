Киевский "Будивельник" впервые в сезоне возглавил турнирную таблицу украинской Суперлиги

Киевский "Будивельник" впервые в сезоне возглавил турнирную таблицу украинской баскетбольной Суперлиги по количеству набранных очков.

Сегодня команда Евгения Мурщина победила на выезде одного из аутсайдеров чемпионата "Кремень" со счетом 88:68. Лучшими игроками в составе "строителей" стали игроки передней линии - Келвин Годфри и Михаил Анисимов, набравшие на двоих 34 очка.

В другой встрече дня харьковский "Политехник" сенсационно обыграл "Черкасские Мавпы", добыв свою первую победу в сезоне. Успех харьковчанам принесла хорошая реализация трехочковых бросков, которая составила 50%.

Таким образом, на данный момент "Будивельник", набрав 13 очков, является лидером чемпионата. Впрочем, по проценту побед киевляне остаются лишь шестыми, а лучшей командой лиги остается "Химик", который выиграл все свои шесть матчей Суперлиги.

Политехник (Харьков) — Черкасские Мавпы - 83:68 (17:20, 18:13, 23:17, 25:18)

П: Арабаджи (20 + 6 подборов), Козлов (19 + 7 передач), Рочняк (17), Бест (13)

ЧМ: Дэвис (15 + 8 подборов), Сизов (13 + 6 подборов), Кальниченко (8), Чумаков (8 + 6 подборов).

Кремень (Кременчуг) - Будивельник (Киев) - 68:88 (19:24, 16:28, 29:16, 4:20)

К: Балашов (14), Малыш (13 + 5 подборов), Байда (10 + 5 подборов), Вудсон (9 + 6 передач), Хамзаев (9)

Б: Годфри (18 + 8 подборов + 3 блок-шота), Анисимов (16 + 6 подборов), Дроздов (10), Отверченко (9 + 4 передачи), Луценко (8).

Бипа (Одесса) - Волыньбаскет (Луцк) - 78:59 (24:15, 17:14, 18:17, 19:13)

Б: Артамонов (25 + 10 передач + 4 потери), Фандерберк (23 + 4 передачи), Балашов (8)

В: Фурс (17), Чемякин (11 + 10 подборов), Федчук (10 + 4 передачи).