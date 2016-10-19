"Химик" проиграл первый матч баскетбольной Лиги чемпионов российскому "Автодору"

В Южном (Одесская обл.) завершился матч 1-го тура группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов ФИБА-Европа, в котором "Химик" принимал российский "Автодор" из Саратова и проиграл со счетом 77:80, сообщает официальный сайт соревнований.

Российский клуб в самом начале игры завладел преимуществом и выиграл первую четверть со счетом 14:24. Прийти в себя южненцы смогли только во второй четверти, которую провели почти на равных с соперником. Тем не менее, и здесь соперник сумел выиграть отрезок с минимальным преимуществом в 1 очко - 18:19. Общий перевес россиян достиг 11 очков.

После большого перерыва хозяева площадки сумели перехватить инициативу и по ходу матча сокращали преимущество гостей до 2 очков. Но выровнять ситуацию или выйти вперед "Химику" так и не удалось - 27:23 и 18:14, победы в двух четвертях. которых не хватило для общего успеха в матче.

Самым результативным игроком в составе хозяев в этом матче стал американский легионер защитник Джейми Смит, на счету которого 28 очков.