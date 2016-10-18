"Будивельник" едва сенсационно не проиграл аутсайдеру баскетбольной Суперлиги

Киевский "Будивельник" победил харьковский "Политехник" в единственном сегодняшнем матче украинской баскетбольной Суперлиге. Поединок в спорткомплексе университета ХПИ завершился в пользу столичной команды 82:73.

Примечательно, что в течение последней четверти "Политехник", который до этого не выиграл ни одного матча в чемпионате, несколько раз приближался у "Будивельнику" на расстояние одного точного броска. Однако выйти вперед харьковчане так и не смогли.

Политехник (Харьков) — Будивельник (Киев) - 73:82 (13:17, 21:29, 24:17, 15:19)

П: Арабаджи (19 + 5 подборов), Бест (12), Козлов (12), Сайниев (8 + 9 подборов + 4 передачи), Рочняк (8 + 13 подборов + 4 передачи)

Б: Дугат (17), Дроздов (12 + 8 подборов), Годфри (13 + 9 подборов), Буцкий (10), Анисимов (10).

Победа над "Политехником" стала для "Будивельника" четвертой в чемпионате, благодаря чему киевская команда по проценту выигрышей поднялась на шестое место. В то же время по количеству набранных очков "строители" вышли уже на вторую позицию, уступая лишь южненскому "Химику".

"Политехник", проиграв шестую игру кряду, остается единственной командой Суперлиги, которая еще не выигрывала в нынешнем сезоне.