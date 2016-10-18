Украинский баскетболист Кравцов стал игроком испанской "Валенсии"

Украинский баскетболистя Вячеслав Кравцов подписал контракт с "Валенсией", сообщает официальный сайт клуба.

Кравцов подписал контракт до конца сезона 2016/17.

29-летний уроженец Одессы проведет второй сезон подряд в чемпионате Испании. В чемпионате 2015/16 он играл за "Сарагосу". В предыдущей команде в среднем он набирал 11,1 очков, 6,5 подборов и 1,9 блоков в Еврокубке и 8,4 очка, 5,4 подборов и 1,4 блоков в 21 игре в чемпионате Испании.

Его нынешний клуб идет на 5-м месте в чемпионате Испании. На счету "Валенсии" 2 победы при 1 поражении. В Еврокубке "Валенсия" выиграла матч 1-го тура у немецкого "Ратиофарма" со счетом 95:58.

Кравцов два сезона провел в НБА - "Детройт Пистонз" (2012/13) и "Финникс Санз" (2013/14). До этого он на протяжении шести сезонов выступал в украинских клубах БК "Киев" (2006-2010) и "Донецк" (2010-2012).

В сезоне 2014/15 играл в московском ЦСКА.