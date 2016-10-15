Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 завоевала "серебро" чемпионата мира

Женская сборная Украины уступила команде Чехии в финале чемпионата мира по баскетболу 3х3 со счетом 11:21 и завоевала серебряные награды, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.



Матч проходил в равной и упорной борьбе на протяжении 6 минут, после чего соперницы сумели уйти в отрыв.

В первой атаке матча Спитковская успешно сыграла на подборе и открыла счет. В стартовые минуты соперницы обменивались результативными атаками. К концу третьей минуты игры наши соперницы имели одно очко преимущества – 3:4.

Попадание Зарицкой и двухочковый Воробей вывели Украину вперед на четвертой минуте игры. К середине игрового времени украинки были впереди – 8:7. У соперниц прошли двухочковый со штрафным и украинки отстали на два очка.

После шести минут игры Чехия увеличила преимущество до 5 очков. За три минуты до конца преимущество соперниц стала существенной – 9:18. Отыграть такое отставание нашим девушкам уже не хватило сил. Чехия победила – 21:11.

Ранее, на стадии плей-офф наши девушки уверенно победили в четвертьфинале Францию – 21:10, а затем одолели в полуфинале Испанию – 19:15.

Таким образом, сборная Украины заняла 2-е место на турнире и завоевала серебряные медали.

Чемпионат мира по баскетболу 3х3 проходил на этой неделе в Китае.