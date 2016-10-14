"Химик" одержал шестую победу подряд в баскетбольной Суперлиге

Завершились матчи 6-го тура украинской баскетбольной Суперлиги, в рамках которой южненский "Химик" обыграл в гостевом матче "Черкаські мавпи" и по-прежнему остаеся единоличным лидером национального первенства, сообщает официальный сайт турнира.

Матч в Черкассах открывал программу шестого игрового дня Суперлиги нынешнего сезона и оказался самым упорным. Победу с минимальной разницей в 3 очка южненцы смогли добыть только в самой концовке - 80:77.

После первой половины игры черкассчане имели перевес в 10 очков, а после третьей четверти - "+17". Но в заключительной 10-минутке южненцы сумели перехватить инициативу и выровнять положение. А в дополнительное время "Химик" добился победы - 11:8.

В остальных матчах дня хозяева площадки одержали уверенные победы. Столичный "Будівельник" был сильнее одесской "БИПЫ" - 83:68, "Кривбасс" (Кривой Рог) разгромил "Кремень" (Кременчуг) - 92:60, "Днепр" (Днепропетровск) обыграл "Волыньбаскет" (Луцк) - 85:68, а МБК "Николаев" был сильнее харьковского "Политехника" - 81:62.

Матчи 7-го тура состоятся 16 октября.