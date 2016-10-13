Украинцы Лэнь и Боломбой впервые сыграли в НБА друг против друга

Кандидаты в национальную сборную Украины Алексей Лэнь и Джоэль Боломбой впервые встретились на одной площадке, играя в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В Солт-Лэйк Сити "Финикс Санс" Лэня смог победить "Юту Джаз" Боломбоя со счетом 111:110, проигрывая по ходу матча с разницей в 29 очков. Оба игрока выдали свои лучшие выступления во время предсезонного периода.

Алексей Лэнь за 20 минут в игре набрал 15 очков и 7 подборов, покинув площадку дострочно за перебор персональных фолов. Боломбой провел в этой встрече 26 минут, набрав 12 очков и 7 подборов.

Напомним, Алексей Лэнь является уроженцем Антрацита и воспитанником "Днепра". Он был выбран на драфте НБА 2013 года под 5-м номером и провел в лиге три сезона.

Джоэль Боломбой родился в Донецке, но еще в дошкольном возрасте переехал с матерью в США. Он был выбран на драфте НБА 2016 года под 52-м номером, после чего подписал свой первый профессиональный контракт.