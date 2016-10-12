Киевский "Будивельник" проиграл "Химику" в матче фаворитов баскетбольной Суперлиги

Киевский "Будивельник" проиграл южненскому "Химику" в матче 5-го тура чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги. Игра, прошедшая в столичном Дворце спорта, завершилась со счетом 83:62.

Отметим, что в составе киевлян играли все три американских легионера - Генри Дугат, Кевин Годфри и Маршалл Браун, а также последние новички команды Артур Дроздов и Руслан Отверченко. Дугат и Дроздов стали самыми результативными игроками "строителей" - на их счету по 15 очков.

Лучшими игроками "Химика" в матче были форвард Александр Антипов и защитник Джеймс Смит, которые набрали по 18 очков.

Таким образом, "Химик", набрав пять побед в пяти матчах, остался единоличным лидером Суперлиги. "Будивельник" с двумя победами в активе находится за пределами ведущей тройки.

Добавим, что в другом матче дня одесская "Бипа" взяла первую победу в сезоне, неожиданно обыграв на выезде "Черкасские Мавпы".

Будивельник (Киев) – Химик (Южный) – 62:83 (17:20, 14:18, 16:30, 15:15)

Б: Дугат (15 + 5 передач), Дроздов (15), Отверченко (13), Луценко (10)

Х: Смит (18 + 5 передач), Антипов (18), Петров (14 + 6 подборов).

Черкасские Мавпы - Бипа (Одесса) - 78:81 (20:23, 21:21, 13:11, 24:26)

ЧМ: Дэвис (21 + 10 подборов), Сизов (14 + 7 подборов + 7 передач), Кобец (13), Адедиран (8)

Б: Фандерберк (33), Артамонов (14 + 5 подборов), Балашов (10 + 5 подборов), Ткаченко (8).