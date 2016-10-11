Украинских баскетболистов попросили петь перед матчами гимн Украины

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) обратилась к тренерам и игрокам чемпионата Украины с предложением петь перед матчами гимн Украины. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"Мы обращаемся к каждому игроку и тренеру баскетбольного сообщества Украины исполнять гимн Украины перед началом каждого баскетбольного матча.

Мы призываем этим простым, но понятным для каждого гражданина Украины актом выражать благодарность, чувство гордости и единения, чувство патриотизма и солидарности с каждым защитником Украины, и, конечно же, огромную скорбь и сочувствие к каждому погибшему и пострадавшему при защите Украины".

Отметим, что в чемпионате Украины по баскетболу, в отличие от футбола, гимн Украины звучит перед каждым матчем, а не только перед первой игрой сезона.