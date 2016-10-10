"Будивельник" вернул из Испании защитника сборной Украины

Киевский "Будивельник" усилил состав атакующим защитником сборной Украины Русланом Отверченко, сообщается на официальной странице баскетбольного клуба в Facebook.

26-летний Отверченко большую часть своей карьеры провел в БК "Киев", откуда ушел в 2015 году. В минувшем сезоне он выступал в испанской Лиге АСВ, которая считается сильнейшим внутренним чемпионатом Европы, за "Манресу". Его статистика в Испании - 5,3 очка и 1,4 подбора.

Читайте такжеКиевский "Будивельник" усилился третьим американцемМинувшим летом защитник играл за сборную Украины в отборочном турнире к Евробаскету-2017. В шести матчах он набирал 5,8 очка и 1,2 подбора в среднем за игру.

Напомним, ранее "Будивельник" подписал контракты с тремя американскими легионерами, а также третий раз за шесть лет пригласил в команду экс-лидера сборной Украины Артура Дроздова.

В первых четырех матчах сезона украинской Суперлиги киевляне выиграли два матча и еще в двух потерпели поражения.