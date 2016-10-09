Суперлига. "Будивельник" потерпел второе поражение в сезоне, "Химик" взял четвертую победу

Южненский "Химик" остается единоличным лидером украинской баскетбольной Суперлиги после окончания матчей 4-го тура. Команда Виталия Степановского сегодня победила "Николаев", взяв четвертую победу в сезоне.

В центральном матче тура "Будивельник" не смог во второй раз за неделю победить "Черкасские Мавпы". Победу хозяевам принес проход под кольцо и точный бросок Стэйси Дэвиса за несколько секунд до финальной сирены. В ответной атаке "Будивельника" Артур Дроздов не смог принести своей команде победу.

В других матчах победы одержали БК "Запорожье", "Кривбасс" и "Днепр".

Черкасские Мавпы - Будивельник - 69:68 (21:19, 22:17, 9:14, 17:18)

ЧМ: Дэвис (19 + 8 подборов + 4 передачи), Адедиран (13), Сизов (9 + 5 подборов), Полюляк (8 + 5 подборов + 4 передачи);

Б: Дугат (17 + 5 подборов + 6 передач), Горбенко (16), Годфри (14 + 6 подборов), Дроздов (10).

Химик - МБК Николаев - 84:69 (19:17, 15:25, 30:14, 20:13)

Х: Смит (30 + 5 подборов + 7 передач), Аллен (15), Петров (12), Павлов (11);

Н: Кушниров (19 + 6 подборов), Онуфриев (15), Аникиенко (8).

Кремень - БК Запорожье - 68:73 (13:16, 17:22, 15:22, 23:20)

К: Балашов (16), Тищенко (14 + 8 подборов), Шостуха (11 + 5 подборов), Луговцов (8 + 5 подборов)

З: Буренко (18 + 7 подборов + 5 передач), Рыбалко (16), Конате (12 + 13 подборов), Змитрович (10), Овдеенко (8).

Бипа (Одесса) - Кривбасс (Кривой Рог) - 57:66 (16:14, 13:13, 16:21, 12:18)

Б: С.Балашов (13), Челован (10), Артамонов (9)

К: Тихонов (17 + 8 подборов), Попов (14 + 5 подборов), Вильховецкий (11), Глебов (9).

Политехник (Харьков) - Днепр - 70:87 (16:29, 16:18, 19:17, 19:23)

П: Рочняк (14 + 8 подборов), Бест (13 + 5 подборов), Михайлов (13 + 9 подборов, Арабаджи (12), Козлов (9);

Дн: Ревзин (22 + 6 подборов + 6 передач), Мишула (11 + 5 подборов), Закурдаев (11), Тимофеенко (10 + 6 подборов), Тарасенко (10), Шевченко (9 + 10 подборов), Дубоненко (9).