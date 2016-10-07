Южненский "Химик" сохранил лидерство в чемпионате Украины по баскетболу

Завершились матчи 3-го тура чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в одном из которых третью победу подряд одержал южненский "Химик", сообщает официальный сайт соревнований.

"Химмк" сотался единственной командой, которая в новом сезоне 2016/17 не потерпела еще ни одного поражения.

Сегодня "Химик" принимал "Кривбасс" из Кривого Рога и уверенно выиграл со счетом 76:62.

Читайте также"Будівельник" и "Днепр" проиграли в стартовом туре баскетбольной Суперлиги

Самым упорным в этом туре получился матч Одессе, где "БИПА" принимала "Николаев" и проиграла с инимальной разницей в 1 очко - 75:76. Для николаевцев эта победа стала второй в сезоне (при одном поражении), а вот для одесситов - третье поражение в турнире.

В других матчах дня "Политехник" проиграл "Запорожью" со счетом 68:81, "Кремень" был разгромлен на своей площадке "Днепро" - 68:93, а вот столичный "Будівельник" на своей площадке обыграл "Черкасские мавпы" - 75:57.

Матчи 4-го тура Суперлиги состоятся в воскресенье, 9 октября.