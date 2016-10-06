МБК "Николаев" вернул украинского центрового из Грузии

МБК "Николаев", выступающий в чемпионате украинской баскетбольной Суперлиги, подписал контракт с центровым Константином Аникиенко. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.

Минувший сезон 24-летний одессит выступал в грузинском клубе "Вита". Он набирал 8,0 очка и 5,5 подбора в среднем за игру Единой лиги ВТБ.

Ранее центровой выступал за киевский "Будивельник", "Днепр-Азот" из Каменского и БК "Одесса". В составе столичной команды он дважды становился чемпионом Суперлиги.