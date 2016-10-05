Экс-баскетболист запорожского "Ферро" умер во время тренировки в возрасте 25 лет

Бывший центровой запорожского клуба "Ферро-ЗНТУ" Кэмерон Мур умер в возрасте 25 лет во время тренировки своей новой команды "Охрид" из Македонии. Об этом сообщает basket-planet.com.

К смерти привели проблемы с сердцем. Во время занятия Мур исполнил слэм-данк и возвращался после него в оборону, когда внезапно упал. Спасти его не сумели ни врачи команды, ни прибывшие на вызов парамедики.

В мае прошлого года Мур по тем же причинам находился в коме, но сумел выздороветь и продолжил профессиональную карьеру.

Напомним, американский центровой Камэрон Мур играл в "Ферро-ЗНТУ в сезоне 2012/13, завоевав с командой бронзовые медали украинской Суперлиги. После этого Мур выступал за итальянские "Казерту" и "Венецию", а также в американской D-League, которая является фарм-лигой НБА.