Знаменитый экс-футболист киевского "Динамо" переквалифицировался в баскетболисты

Экс-защитник киевского "Динамо" 1990-х и 2000-х годов Владислав Ващук дебютировал за команду "Каштан" в баскетбольной Лиге Монстров - наиболее престижном чемпионате аматорских команд Киева.

В матче против команды "Скорпионы" 41-летний спортсмен провел на площадке почти 13 минут, за которые набрал четыре очка, подбор и передачу. Кроме того, на счету экс-футболиста два неточных трехочковых броска и три потери.

Команда Ващука выиграла матч со счетом 94:69.

Отметим, что в Лиге Монстров выступают многие бывшие или нынешние профессиональные баскетболисты, которые на данный момент находятся без клуба. В частности, за "Каштан" во встрече со "Скорпионами" сыграли бывший капитан сборной Украины Дмитрий Забирченко, а также многолетний защитник "Будивельника" Александр Неруш.

Напомним, Ващук выступал за "Динамо" в 1993-2003 и 2005-2008 годах. Также он играл за московский "Спартак", одесский "Черноморец", ФК "Львов" и луцкую "Волынь".