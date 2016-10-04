Украинский центровой "Финикс Санс" Лэнь выпал из основного состава команды

Украинский центровой клуба НБА "Финикс Санс" Алексей Лэнь начнет сезон в качестве запасного игрока. Об этом заявил главный тренер команды из Аризоны Ирл Уотсон, соощает basket-planet.com.

Уотсон назвал игроков, которые будут выходить в стартовой пятерке "Санс" в начале сезона. Ими стали защитники Эрик Бледсо и Девин Букер, форварл Ти Джей Уоррен и Джаред Дадли, а также центровой Тайсон Чендлер.

Отметим, что в минувшем сезоне Лэнь и Чендлер неоднократно появлялись вместе в стартовой пятерке.

В первом предсезонном поединке против "Сан-Антонио Сперс" Лэнь набрал 5 очков, 4 подбора, 1 передачу и 2 блок-шота за 16 минут на площадке.

В прошлом сезоне украинец выходил в стартовой пятерке в 46 из 78 матчей, набирая 9,0 очка и 7,6 подбора в среднем за игру. Эти показатели стали лучшими в его трехлетней карьере в НБА.