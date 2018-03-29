Эффект объединения: какой будет новая украинская баскетбольная Суперлига

На прошлых выходных в Украине начался чемпионат страны по баскетболу, который уже более 20 лет носит название "Суперлига". Первое, что нужно знать о новом сезоне - в этом году состоялось долгожданное объединение двух конкурирующих лиг в одну, и теперь все сильнейшие команды страны представлены в едином дивизионе под эгидой Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

Как известно, в 2015 году в чемпионате Украины произошел раскол - часть клубов во главе с киевским "Будивельником" и "Днепром" остались выступать под эгидой Ассоциации баскетбольных клубов Украины (АБКУ), но большинство команд вышли из этой организации и стали играть в чемпионате под прямым руководством ФБУ. Однако, как показала жизнь, из-за отсутствия ресурсов конкуренции между лигами не возникло, зато весь минувший сезон в баскетбольной среде шли разговоры о том, что в Украине существуют два неполноценных чемпионата. Уже в начале весны стало очевидно, что в формате двух параллельных лиг украинский клубный баскетбол дальше жить не будет, а летом лучшие клубы АБКУ "Будивельник", "Днепр" и "Кремень" стали участниками Суперлиги, где теперь выступает 11 команд.

"Будивельник" бросает вызову "Химику"

Уже первые матчи сезона показали, что объединение пошло на пользу украинского баскетбола. Во-первых, вырос уровень соревнований, а во-вторых - интрига. Оцените сами: киевский "Будивельник" неожиданно проиграл "Кривбассу", "Кривбасс" проиграл "Черкасским Мавпам", "Мавпы" уступили "Николаеву", а "Николаев" - "Будивельнику". Словом, уже первая неделя Суперлиги подарила ряд неожиданных результатов, и лишь одна команда смогла выиграть матчи и в пятницу, и в воскресенье - это чемпион Украины южненский "Химик", победивший на выезде "Днепр" и "Запорожье".

Такой старт в исполнении триумфаторов минувшего сезона неудивителен - "Химик" раньше всех начал предсезонную подготовку, ведь готовится в нынешнем сезоне дебютировать в Лиге чемпионов ФИБА. Впрочем, как раз участие в еврокубках - а это будет как минимум 14 матчей - может подкосить возможности южненцев, которые по сравнению с минувшим сезоном стать сильнее не смогли или не захотели. В межсезонье команду покинули капитан Сергей Попов, а также два легионера - форвард Мэттью Шоу и защитник Брендан Фрейзер. Вместо них команду усилил лишь один американец Джейми Смит, украинский центровой Александр Цыкалюк, а также несколько игроков дубля. С таким составом "Химик" по-прежнему выглядит одним из претендентов на чемпионство, однако завоевать титул третий раз подряд команде Виталия Степановского будет гораздо сложнее, чем в минувшие годы.

Главный конкурент "Химика" в борьбе за чемпионство - киевский "Будивельник". "Строители" два года назад уже боролись с "Химиком" за чемпионство, но тогда гонка завершилась сенсационным вылетом киевлян от "Днепра" еще на этапе полуфинала плей-офф Суперлиги. Сегодня шансы "Будивельника" на юбилейный десятый титул выглядят получше, чем в 2015-м. Киевляне, который уже много лет демонстративно не желают создавать собственную юношескую команду, вновь сделали ставку на легионеров - в сентябре "Будка" объявила о переходе трех американцев: Маршалла Брауна, Келвина Годфри и Генри Дуката. Примечательно, что Дукат перешел в "Будивельник" из французской лиги LNB - легионеров с таким статусом в Украине не было, начиная с 2013 года, когда завершился "золотой период" Суперлиги.

Важно, что при этом киевляне смогли сохранить всех прошлогодних лидеров, а также вернули в команду Михаила Анисимова - одного из сильнейших центровых чемпионата страны последних шести-семи лет. Вести эту команду к вершинам доверено тренеру сборной Украины Евгению Мурзину, который ранее добивался наибольших успехов в ивано-франковской "Говерле", работая как раз с американскими легионерами.

Суперлига выходит из кризиса

Впрочем, утверждать, что только "Химик" и "Будивельник" будут бороться за чемпионский титул, неправильно. Рядом есть и другие команды, которые не выглядят столь же амбициозно, но также постараются ввязаться в чемпионскую гонку. Речь идет о "Кривбассе", "Днепре" и "Черкасских Мавпах", которые в течение лета усилили и без того, хорошие коллективы. Впрочем, лидерами этих команд останутся опытные украинцы - в частности, криворожанин Дмитрий Глебов, днепряне Станислав Тимофеенко и Александр Мишула, а также черкассчанин Александр Сизов. Все эти исполнители ранее выступали за сборную Украины и являются топ-игроками на уровне Суперлиги. Словом, в отличии от футбольной Премьер-лиги, в баскетболе клубы-лидеры не пытаются переманить к себе абсолютно всех лучших игроков Украины. И это делает чемпионат лучше.

Кроме того, следствием постепенного выхода Суперлиги из кризиса является привлечение в команды легионеров. Однако, если ранее руководители клубов порой приобретали легионеров, без оглядки на их цену, то теперь деньги считают все. Иностранцы, которые пополняют клубы Суперлиги, уже обходятся не в сотни тысяч долларов, а гораздо меньшие суммы - но все так же приносят пользу командам, создавая конкуренцию в коллективах и расширяя их предел возможностей в чемпионате. На данный момент, кроме "Химика и "Будивельника", легионерами обзавелись в "Кремне", "Черкасских Мавпах", одесской "Бипы". Также ожидается появление американцев в заявке харьковского "Политехника".

Кроме того, клубы Суперлиги постепенно возвращают на родину украинских исполнителей. В частности, БК "Запорожье" подписало контракты с форвардом Максом Конате и защитником Павлом Буренко, которые минувший сезон провели в России. В Черкассы из Румынии и Австрии, соответственно, вернулись форвард Максим Кальниченко и центровой Игорь Чумаков, а в Николаеве теперь будут играть центровые Валерий Анисимов и Александр Кушниров.

Новый Кубок Украины

Еще одно положительное новшество сезона - реформа Кубка Украины. Ранее в баскетбольном кубке, как правило, принимали участие лишь 8-12 команд, которые выступали в Суперлиге, но теперь ФБУ удалось привлечь к соревнованиям команды из низших дивизионов и даже несколько аматорских коллективов. В результате, на предварительных стадиях Кубка Украины примут участие 20 команд, и лишь потом к ним присоединятся представители Суперлиги.

Однако при этом в Федерации приняли и другое решение, которое вряд ли пойдет Кубку на пользу. Теперь решающие матчи турнира будут проходить не в формате "Финала четырех", как было последние 10 лет, а в виде финальных матчей - дома и на выезде. Таким образом, ФБУ по неизвестным причинам отказалась от проведения на баскетбольных матчах шоу, вроде того, что были в киевском Дворце спорта минувшей зимой или во время игр сборной Украины в квалификации Евробаскета-2017. Пожалуй, лишь будущее сможет показать, насколько такое решение было оправданным.