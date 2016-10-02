"Будивельник", "Днепр" и "Черкасские Мавпы" выиграли первые матчи в сезоне Суперлиги

Южненский "Химик" стал единоличным лидером чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги после второго игрового дня.

Сегодня "Химик" победил на выезде БК Запорожье со счетом 96:83 и стал единственной командой лиги, которая одержала две победы в двух матчах.

Вместе с тем, сегодня первые победы в сезоне сегодня одержали киевский "Будивельник", "Днепр" и "Черкасские Мавпы". Все эти команды, которые претендуют на наивысшие места в лиге, уступили своим соперникам в первый игровой день.

Также сегодня в Суперлиге впервые за 10 лет сыграл харьковский "Политехник", но в домашнем матче уступил луцкому "Волыньбаскету".

МБК Николаев - Будивельник (Киев) - 61:74 (15:26, 9:14, 18:20, 19:14)

Н: Кушниров (20 + 5 подборов), Мусиенко (13), Швец (8 + 6 подборов), Тонченко (8);

Б: Дугат (13 + 9 передач), Горбенко (13), Крутоус (12), Годфри (10 + 9 подборов), Анисимов (9 + 5 подборов + 4 передачи).

Кривбасс (Кривой Рог) – Черкасские Мавпы – 71:72 (18:10, 14:26, 22:21, 17:15)

К: Бояркин (22 + 6 передач), Глебов (15), Шундель (8);

ЧМ: Чумаков (15 + 10 подборов), Кобец (14), Мирошниченко (13), Кальниченко (10 + 5 подборов).

БК Запорожье - Химик (Южный) - 83:96 (21:23, 12:28, 30:34, 20:11)

З: Буренко (15 + 5 подборов + 4 передачи), Змитрович (13), Конате (13), Рыбалко (10 + 5 перехватов), Кондраков (11 + 4 передачи);

Х: Конев (16), Антипов (16 + 5 подборов), Смит (15), Беликов (12 + 8 подборов), Сидоров (9 + 6 передач), Цикалюк (8 + 7 подборов), Петров (8 + 5 передач).

Днепр - БИПА (Одесса) - 79:49 (13:13, 24:7, 18:11, 24:18)

Д: Тимофеенко (15 + 10 подборов + 5 передач), Месяц (10 + 6 подборов), Шевченко (10 + 5 подборов), Закурдаев (9 + 6 подборов), Тарасенко (9 + 6 подборов);

Б: Фандерберк (13), Артамонов (10 + 8 передач), Ткаченко (10).

Политехник (Харьков) – Волыньбаскет (Луцк) – 68:78 (23:20, 14:29, 15:20, 16:9)

П: Михайлов (15 + 6 подборов), Рочняк (15 + 6 подборов), Козлов (11), Сайниев (9 + 5 передач), Арабаджи (9), Колотилов (9)

В: Тимощук (19 + 5 подборов), Чемякин (18 + 7 подборов), Рудаков (16 + 6 подборов), Фурс (10 + 8 подборов).