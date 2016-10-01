Первый номер драфта НБА-2016 сломал ногу

Первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации этого года Бен Симмонс получил серьезную травму, сообщает официальный сайт "Филадельфии 76", нового клуба игрока.

Сообщается, что форвард сломал плюсневую кость правой ноги.

Случилось это в тренировочном лагере команды. О сроках возвращения баскетболиста в строй станет известно лишь после завершения углубленного медобследования.

Уже сейчас очевидно, что Симмонсу придется пропустить начало сезона, который стартует 25 октября. Отметим, что для Филадельфии это не первый случай когда команде приходится откладывать дебют новобранца. В 2014 году клуб из Пенсильвании выбрал на ярмарке талантов уже на тот момент травмированного Джоэля Эмбиида, который дебютирует в НБА лишь в предстоящем сезоне.