"Будівельник" и "Днепр" проиграли в стартовом туре баскетбольной Суперлиги

В украинской баскетбольной Суперлиге сегодня состоялся первый тур регулярного чемпионата, где свои матчи неожиданно проиграли днепропетровский "Днепр" и киевский "Будівельник", сообщат официальный сайт соревнований.

"Строители" проводили первый матч в Кривом Роге. На протяжении всего матча местный "Кривбасс" имел преимущество и одержал уверенную победу - 66:54 (13:9, 18:9, 18:20, 17:16). Лишь третья четверть осталась за столичными гостями, но этой победы оказалось явно мало для общего успеха в матче.

В свою очередь, "Днепр" дома принимал южненский "Химик" и также проиграл по всем статьям с разницей "-16" очков - 50:66 (10:13, 17:20, 14:17, 9:16).

В других матчах тура "Кремень" (Кременчуг) обыграл "Волыньбаскет" (Луцк) - 70:67, "Николаев" обыграл "Черкасские мавпы" - 92:71, а "Запорожье-ZOG" был сильнее одесской "Бипы" - 89:87.

Матчи 2-го тура чемпионата Суперлиги состоятся 2 октября,