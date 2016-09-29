В украинском баскетболе придумали ноу-хау при формировании состава национальных сборных

С 2017 года формировать составы сборных Украины по баскетболу будет не только главный тренер команды, но и тренерская комиссия Федерации баскетбола Украины (ФБУ), сообщает официальный сайт организации.

Такое решение вчера принял президиум ФБУ. Восемь человек из состава команды на чемпионат Европы будет определять главный тренер, а еще четверых - тренерская комиссия.

Смысл и цель такого изменения в ФБУ не сообщили.

Напомним, ранее президиум ФБУ на очередном заседании утвердил главных тренеров молодежных и юношеских сборных Украины. В частности, национальную команду U-20 возглавит тренер "Черкасских Мавп" Максим Михельсон.