В украинском баскетболе придумали ноу-хау при формировании состава национальных сборных
13:32, 29 сентября 2016Баскетбол
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Федерация баскетбола Украины решила вмешаться в процесс комплектации сборных.
Сборную Украины теперь будет формировать не только тренер / ФБУ
С 2017 года формировать составы сборных Украины по баскетболу будет не только главный тренер команды, но и тренерская комиссия Федерации баскетбола Украины (ФБУ), сообщает официальный сайт организации.
Такое решение вчера принял президиум ФБУ. Восемь человек из состава команды на чемпионат Европы будет определять главный тренер, а еще четверых - тренерская комиссия.
Смысл и цель такого изменения в ФБУ не сообщили.
Напомним, ранее президиум ФБУ на очередном заседании утвердил главных тренеров молодежных и юношеских сборных Украины. В частности, национальную команду U-20 возглавит тренер "Черкасских Мавп" Максим Михельсон.
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