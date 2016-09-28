Молодежную сборную Украины по баскетболу возглавил тренер "Черкасских Мавп"

Главный тренер "Черкасских Мавп" Максим Михельсон второй год подряд будет работать со сборной Украины по баскетболу U-20. Соответствующее назначение в национальную команду он получил сегодня, сообщает официальный сайт ФБУ.

Прошедшим летом Михельсону удалось вывести украинскую "молодежку" в четвертьфинал чемпионата Европы.

В 2017 году он будет работать с поколением, которым ранее руководил экс-тренер южненского "Химика" Виталий Усенко. Лидеры этой команды выступали и на прошедшем чемпионате Европы - в частности, Святослав Михайлюк из университета "Канзас" и Виталий Зотов из киевского "Будивельника".

Ассистентом Михельсона в команде U-20 станет экс-тренер БК "Киев", "Будивельника" и главной сборной Украины Виталий Черний.