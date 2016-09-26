Киевский "Будивельник" усилился третьим американцем

15:28, 26 сентября 2016
Баскетбол
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Маршалл Браун усилит чемпионов Украины в новом сезоне.

@samuraiz_k

Киевский "Будивельник" подписал контракт с американским легким форвардом Маршаллом Брауном, сообщает eurobasket.com.

31-летний баскетболист прошлый сезон провел во втором дивизионе чемпионата Японии. За команду "Каназава Самурайс" он набирал 13,4 очка и делал 6,9 подбора в среднем за игру.

Также 200-сантиметровый форвард ранее выступал в фарм-лиге НБА D-league, играя за "Рио-Гранде Вайперс".

Напомним, осенью "Будивельник" подписал контракт с защитником Генри Дугатом, а также пригласил на просмотр бигмэна Келвина Годфри.

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