Один из лучших баскетболистов 2000-х Гарнетт завершил карьеру

Один из лучших баскетболистов в истории НБА, игрок "Миннесоты" Кевин Гарнетт проинформировал о своем желании завершить карьеру руководство клуба «Тимбервулвз», сообщает Евроспорт.

Гарнетт и клуб договорились о выкупе оставшегося года контракта, по которому баскетболист должен был получить 8 миллионов долларов.

«Было истинным удовольствием наблюдать за тем, как молодой Кевин постепенно становился одним из лучших игроков НБА. Мне посчастливилось увидеть его рост как лидера. Желаю ему успехов в следующей главе его жизни. Фанаты «Миннесоты» всегда будут лелеять воспоминания об успехах, связанных с ним», – заявил владелец «волков» Глен Тейлор.

Гарнетт - чемпион НБА (2008), также признавался самым ценным игроком НБА (2004).

За плечами Кей Джи 21 сезон в НБА, в течение которых он выступал за «Миннесоту», «Бостон» и «Бруклин». На его счету 1462 матча, в которых он в среднем набирал по 17,8 очка и делал по 10 подборов.

Ранее в 2016-м году свою игровую карьеру завершили Коби Брайант (20 сезонов в НБА) и Тим Данкан (19).