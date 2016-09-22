Знаменитый баскетболист Гарнетт может завершить карьеру перед стартом сезона НБА

Знаменитый баскетболист команды НБА "Миннесота Тимбервулвз" Кевин Гарнетт может завершить карьеру игрока после того, как выкупит собственный контракт у руководства клуба, сообщает ESPN.

На данный момент 40-летний ведет переговоры с руководством клуба о выкупе контракта, который рассчитан еще на год и по которому он может заработать 8 миллионов долларов.

"Я еще не разговаривал с Гарнеттом. Нам нужно определиться с его будущим в ближайшее время. Жду ответа от него. Я отправил ему сообщение со словами: "Мне нужно, чтобы ты принял решение". Ответа пока не было", — пояснил владелец клуба Глен Тэйлор.

Напомним, Кевин Гарнетт был одной из ведущих звезд НБА в нулевых годах. На данный момент он является самым опытным игроком лиги, так как дебютировал в ней еще в 1995 году.

Большую часть карьеры Гарнетт провел в команде "Миннесота Тимбервулвз", но свой единственный титул чемпиона НБА выиграл в 2008 году в составе "Бостон Селтикс".