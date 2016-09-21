Новый сезон украинской баскетбольной Суперлиги стартует 30 сентября

Сегодня Федерация баскетбола Украины опубликовала календарь сезона 2016/17 в украинской Суперлиге. Сезон начнется 30 сентября пятью матчами.

Центральной игрой дня станет противостояние чемпиона Суперлиги южненского "Химика" и чемпиона альтернативной лиги АБКУ "Днепра".

Также встретятся:

БК Запорожье - БИПА (Одесса)

Кремень (Кременчуг) - Волыньбаскет (Луцк)

Кривбасс (Кривой Рог) - Будивельник (Киев)

МБК Николаев - Черкасские Мавпы

Харьковский "Политехник" принимать участие в матчах первого дня не будет.

Также отметим, что первый матч чемпионата Суперлиги в Киеве состоится 7 октября, когда "Будивельник" будет принимать "Черкасские Мавпы".