Новый сезон украинской баскетбольной Суперлиги стартует 30 сентября
18:40, 21 сентября 2016Баскетбол
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В первый день чемпионата силами померятся сразу 10 команд.
Чемпионат стартует 30 сентября / БК "Химик"
Сегодня Федерация баскетбола Украины опубликовала календарь сезона 2016/17 в украинской Суперлиге. Сезон начнется 30 сентября пятью матчами.
Центральной игрой дня станет противостояние чемпиона Суперлиги южненского "Химика" и чемпиона альтернативной лиги АБКУ "Днепра".
Также встретятся:
БК Запорожье - БИПА (Одесса)
Кремень (Кременчуг) - Волыньбаскет (Луцк)
Кривбасс (Кривой Рог) - Будивельник (Киев)
МБК Николаев - Черкасские Мавпы
Харьковский "Политехник" принимать участие в матчах первого дня не будет.
Также отметим, что первый матч чемпионата Суперлиги в Киеве состоится 7 октября, когда "Будивельник" будет принимать "Черкасские Мавпы".
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