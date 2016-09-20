Украинского баскетболиста Боломбоя в НБА посчитали россиянином

Уроженца Украины и кандидата в национальную сборную страны Джоэля Боломбоя посчитали в его команде "Юта Джаз" россиянином. В профиле форварда на официальном сайте клуба указано, что он представляет не Украину, а РФ.

Напомним, Джоэль Боломбой родился в 1994-м году в Донецке, его мать - россиянка, отец - конголезец. Спустя несколько лет после рождения сына семья эмигрировала в США, где Боломбой начал заниматься баскетболом.

Последние четыре года он провел в университете "Вебер Стейт", будучи в нем лидером команды. Боломбой зарекомендовал себя как специалист по блок-шотам и подборам.

В 2014-м году Боломбой выразил желание выступать за сборную Украины. Он приезжал на учебно-тренировочный сбор национальной команды, участвовал в товарищеских матчах, но перед чемпионатом мира получил травму и лишился шансов сыграть на турнире.

Накануне Евробаскета-2015 и отборочного цикла к Евробаскету-2017 Боломбой входил в первоначальную заявку команды, но каждый оставался в США, работая индивидуально, чтобы в 2016 году быть выбранным на драфте НБА.

Минувшим летом форвард был выбран под 52-м номером драфта НБА командой "Юта Джаз". Позже он подписал с клубом полноценный контракт, став вторым представителем Украины в лиге после Алексея Лэня.