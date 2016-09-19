Одесская БИПА выиграла предсезонный баскетбольный турнир в Черкассах

Лучшим игроком турнира признан американский защитник одессит Кеннет Фанденберк.

Одесская БИПА стала победителем товарищеского баскетбольного турнира "Кубок Венето", который завершился вчера в Черкассах. В течение трех игровых дней БИПА победила киевский "Будивельник", "Черкасские Мавпы", но уступила МБК "Николаев". Самым полезным игроком турнира был признан защитник одесской команды Кеннет Фанденберк. Лучшим центровым также стал представитель "БИПЫ" Анатолий Челован, лучшим форвардом - Игорь Чумаков из "Черкасских Мавп", лучшим защитником - американец Генри Дукат из "Будивельника". Результаты матчей, день №1: БИПА - Будивельник - 77:63 (12:10, 23:19, 24:15, 18:19) БИПА: Волчанов (14 + 6 подборов), Челован (10), Жуковский (9 + 8 подборов). Буд: Винтоняк (12 + 10 подборов + 4 передачи), Зотов (12 + 4 передачи), Крутоус (12), Горбенко (12), Луценко (8). Черкасские Мавпы - МБК Николаев - 80:63 (28:17, 24:11, 20:15, 8:20) ЧМ: Адедиран (18 + 5 подборов), Чумаков (12 + 7 подборов), Кальниченко (11), Мирошниченко (9 + 6 подборов). Н: Иванов (13), Кушниров (11 + 5 подборов), Онуфриев (8 + 5 подборов). День №2: Будивельник – МБК Николаев - 92:74 (21:21, 29:15, 24:19, 18:19) Б: Дугат (21 + 7 подборов + 4 передачи), Буцкий (19), Винтоняк (11 + 5 подборов), Крутоус (11), Луценко (11 + 6 подборов + 4 передачи), Зотов (8 + 5 подборов + 4 передачи) Н: Кушниров (17 + 10 подборов), Лебединцев (13 + 4 передачи), Онуфриев (11 + 5 подборов). Черкасские Мавпы – БИПА - 88:93 ОТ (17:18, 16:22, 22:22, 24:17, 9:14) ЧМ: Кальниченко (32), Сизов (13 + 9 подборов + 9 передач), Чумаков (16 + 7 подборов), Адедиран (9 + 8 подборов) Б: Фандерберк (18 + 10 передач), Челован (18 + 10 подборов), Скрипец (17 + 5 передач), Балашов (15 + 8 подборов + 3 блок-шота), Парвадов (10 + 5 передач). День №3: Черкасские Мавпы – Будивельник - 97:94 (19:23, 28:27, 26:32, 24:13) ЧМ: Чумаков (30 + 6 подборов), Сизов (19), Мирошниченко (9 + 5 передач), Кобец (9 + 5 передач), Ткаченко (8), Полюляк (8) Б: Дугат (27), Горбенко (15), Крутоус (14), Винтоняк (14 + 5 подборов), Луценко (8 + 6 подборов). Николаев – БИПА - 81:76 (21:18, 21:21, 15:12, 24:25) Н: Иванов (20 + 5 подборов), Швец (17 + 16 подборов), Тонченко (13 + 6 передач), Онуфриев (12), Мусиенко (9) Б: Челован (22 + 7 подборов), Найко (11 + 6 подборов), Парвадов (10), Балашов (9).

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